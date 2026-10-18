РАН: антибиотикорезистентность обгонит онкологию по смертности через 30 лет

Из-за бесконтрольного приема препаратов в медицине и сельском хозяйстве бактерии приобретают устойчивость, подрывая эффективность лечения инфекций

Фото: Михаил Захаров

Через 25–30 лет устойчивость к антибиотикам станет одной из ведущих причин глобальной смертности, сопоставимой по масштабам с онкологическими заболеваниями. Так считает вице-президент РАН Степан Калмыков, выступление которого на конференции SKIF-2026 в Новосибирске цитирует ТАСС.

По его словам, из-за бесконтрольного приема препаратов в медицине и сельском хозяйстве бактерии приобретают устойчивость, подрывая эффективность лечения инфекций.

— Через 25–30 лет от антибиотикорезистентности будет умирать больше, чем от онкологии, — заявил ученый.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Калмыков отметил, что страны БРИКС+ активно обсуждают вопросы биобезопасности, включая устойчивость к антибиотикам и риски появления новых инфекций. В повестку международного научного взаимодействия также включены темы энергетики, климата и экологии.

Отдельно вице-президент РАН подчеркнул значимость продовольственной безопасности как инструмента борьбы с бедностью в развивающихся регионах мира.

Напомним, ранее глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев сообщил, что около 128 тыс. жителей республики имеют онкологические диагнозы.

Зульфат Шафигуллин