Ситуация по бешенству в Татарстане в 2022 году стала «самой благополучной по сравнению с другими годами»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане количество выявленных случаев бешенства среди животных сократилось до 7. Это минимальный показатель за последние годы, сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабмина республики Алмаз Хисамутдинов на итоговой коллегии ведомства.

— По бешенству мы ситуацию в 2022 году считаем самой благополучной по сравнению с другими годам. За прошедший год было зарегистрировано всего семь случаев. Это на 16 случаев меньше, чем в 2021 году, — заявил он.

Скриншот трансляции

Алмаз Хисамутдинов напомнил, что бешенством могут заразиться и люди. Чтобы не допустить его распространения, в Татарстане, в частности, отстреляли 5 тысяч лис.

— Мы считаем, расслабляться нельзя. В 2023 году работа в этом направлении будет продолжена, — сказал начальник Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана.

Скриншот трансляции

Алмаз Хисамутдинов также рассказал о ситуации с африканской чумой свиней. За 2022 год в Татарстане выявили 11 очагов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина