Япония ввела санкции против КАМАЗа и ее гендиректора Когогина

Правительство Японии сегодня приняло решение об увеличении давления на Россию, расширив санкционный список. Персональные санкции введены против 36 лиц и 3 организаций. Помимо этого, также было решено ввести экспортные ограничения против 49 российских организаций и компаний, сообщает МИД Японии.

Под санкции попало и ПАО «КАМАЗ» вместе со своим генеральным директором Сергеем Когогиным.

В список также вошли первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр юстиции Константин Чуйченко, замглавы Минобороны Михаил Мизинцев и председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, зампред ЦИК Николай Булаев и член ЦИК Николай Левичев.

Отметим, что ограничительные меры введены и против генерал-лейтенанта Сергея Рыжкова, основателя Bonum Capital Мурата Алиева, члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича.

Помимо ПАО «КАМАЗ» в списке корпорация «Иркут» и АО «Московский машиностроительный завод «Авангард». В общей сложности в список лиц и организаций, чьи активы в случае обнаружения будут заморожены, включены уже 644 человека и 56 компаний, передает ТАСС.

Помимо всего вышеперечисленного, правительство Японии ведет отдельный санкционный список лиц из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В него добавлены сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр, зампред правительства Херсонской области Владимир Беспалов, вице-премьер правительства ДНР Евгений Солнцев, глава военно-гражданской администрации Каховки Павел Филипчук, замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области Андрей Трофимов и еще девять человек. В этом списке числятся 295 человек и 336 организаций.

Сегодня Япония также объявила о новом пакете санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине: теперь экспорт радиоактивных материалов, вакцин, медицинских изделий и роботов — под запретом. Всего в новом списке больше 80 различных наименований, ограничения вступают в силу уже с 3 февраля.



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Илина Хакимова