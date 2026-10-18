Дни Артиги в «Рубине» сочтены: Ахметзянов возглавит казанцев в ближайшее время?

Разгромное поражение «Спартаку» со счетом 0:4 предопределило отставку испанца?

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» с разгромом уступил «Спартаку» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась победой «красно-белых» со счетом 4:0. Стал ли близок Франк Артига к отставке из «Рубина» в связи с последними результатами и стоит ли серьезно воспринимать «Спартак» в качестве претендента на титул — в материале «Реального времени».

Обратный отсчет Франка Артиги в «Рубине»

За последние 13 матчей «Рубин» побеждал при Франке Артиге лишь единожды. Было это 30 августа, и пострадало тогда махачкалинское «Динамо» (3:1). Летом себе трудно было представить, что к середине осени всерьез пойдут разговоры о вероятной отставке главного тренера казанцев Франка Артиги. Но после сегодняшнего разгромного поражения от «Спартака» (0:4) это не воспринимается чем-то удивительным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фактически у испанского наставника в «Рубине» пошел обратный отсчет. И если казанцы провалятся в ближайших встречах РПЛ с «Крыльями Советов» и «Факелом», к зимней паузе клуб из столицы Татарстана будет подводить уже другой специалист.

— Я убежден, что мы сможем переломить ситуацию. Нас ждут два матча: «Факел» и «Крылья Советов». Домашние матчи. Они будут как финал. Нужно показать свою реакцию, — прокомментировал свое непростое положение в команде Франк Артига.

«Спартак» был великолепен и подарил зрителям праздник в день памяти Никиты Симоняна

Сегодняшнее поражение «Рубина» «Спартаку» сложно не назвать абсолютно закономерным. По первому тайму сложилось впечатление, что играют команды из двух измерений. Будто бы с одной стороны вышли мальчишки со дворов, а с другой — ребята, которые не первый год занимаются в ДЮСШ.

«Красно-белые» превосходили «Рубин» во всем: в движении, контроле мяча, позиционной игре. Исход матча мог определится еще в стартовые 45 минут. Однако благодаря голкиперу Евгению Ставеру «Рубин» еще относительно держался на плаву.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Хозяева доминировали на поле, правильнее даже сказать, сияли и наслаждались моментом. Голы Пабло Солари, Манфреда Угальде и дубль Мирлинда Даку только подтвердили мысль о том, какой мощью в атаке обладает этот «Спартак». И если команда играет с должным настроем, желанием, остановить ее практически невозможно. Такой «Спартак» может выгрызть золото РПЛ у кого-то бы то ни было — «Краснодара», «Зенита», «Динамо», ЦСКА.

Встреча на «Лукойл Арене» была приурочена к 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна, легендарного футболиста и лучшего бомбардира в истории «Спартака». Никита Павлович ушел из жизни прошлогодней осенью. Симонян работал в клубе практически до последних лет своей жизни, оставив огромный след в истории «Спартака». Отдавая дань памяти великому футболисту, «Спартак» устроил в минувший вечер красочное шоу, а активные болельщики вывесили монументальный баннер со знаменитой цитатой Симоняна: «Я всегда, отныне и во веки веков красно-белый».

Пафос и патетика, сопутствующие матчу, явно окрылили футболистов «Спартака». Воодушевленно играли все, даже легионеры бросались в подкаты, не щадя себя.

Ильдар Ахметзянов — новый главный тренер «Рубина»?



Разгромный счет на табло (4:0) отождествляет чемпионские амбиции «красно-белых» и ярко выраженный игровой кризис «Рубина». К сожалению, надо констатировать, что Франку Артиге не удалось воплотить в жизнь ни одну из идей, с которыми он входил на пост главного тренера казанского клуба.

«Рубин» не играет в атакующий футбол с большим владением мяча, новых самобытных молодых имен в казанском клубе с приходом испанца не появилось.

Казанцы находятся в тупике вместе с Артигой. Если при Рашиде Рахимове было хоть какое-то понимание, за счет чего «Рубин» может отбирать очки у соперников выше классом (низкий оборонительный блок, вязкий прямолинейный футбол), то сейчас команда будто бы оказалась в бесперспективной, патовой ситуации. Исходя из выступлений «Факела» и «Крыльев Советов» в последних встречах, казанцы не выглядят очевидными фаворитами в очной схватке ни с одной из этих команд.

После 11 туров у «Рубина» 12 очков. От зоны стыковых матчей клуб отделяет всего лишь одно очко. На фоне неутешительных результатов уже сейчас в информационном поле появляются новости о смене главного тренера в «Рубине».

Авторитетный инсайдер Иван Карпов передает, что по завершении матча со «Спартаком» в руководстве казанцев приняли радикальное решение. «Рубин» активировал опцию выкупа Ильдара Ахметзянова у «Оренбурга» за 100 млн рублей. Пока это, разумеется, неофициальная информация, однако вести о назначении Ахметязянова в «Рубин» ходят чуть ли не с начала сентября. 42-летний тренер провел впечатляющую работу с «КАМАЗом» в Первой лиге. А период в «Оренбурге» наглядно показал, что специалист созрел для большого вызова в карьере.



Чемпионат России. 11-й тур

Спартак (Москва) — Рубин (Казань) — 4:0 (2:0)

18 октября. «Лукойл Арена»

1:0 — Солари, 18

2:0 — Угальде, 43

3:0 — Даку, 65

4:0 — Даку, 90

Спартак: Помазун, Парада (Денисов, 63), Бабич, Литвинов, Зобнин, Пруцев, Умяров, Барко, Маркиньос (Дмитриев, 63), Солари (Массалыга, 74), Угальде (Даку, 63).

Рубин: Ставер, Рожков, Урозов (Тесленко, 69), Вуячич, Лобов, Арройо, Иву, Ходжа (Сааведра, 69), Бабаев (Грипши, 46), Сальседо (Моторин, 79), Сиве (Безруков, 69).

Предупреждения: Урозов (4), Угальде (5), Парада (36).

