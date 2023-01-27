Татарстанский холдинг «Агросила» инвестировал 1,6 млрд рублей в производство сыров

Татарстанский агропромышленный холдинг «Агросила» вложил 1,6 млрд рублей в производство сыров мощностью 5,45 тысячи тонн в год на площадях ООО «Агросила-молоко». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам генерального директора АО «Агросила» Светланы Барсуковой, основная часть средств в сумме около 1,2 млрд руб. была направлена на приобретение шведского оборудования Tetra Pak и австрийского Bertsch.

Предполагается, что производственные мощности будут полностью загружены в четвертом квартале текущего года. Тогда компания планирует выпускать 3,6 тысячи тонн полутвердых сыров и 1,8 тыс. тонн рассольных сыров год.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Гендиректор отметила, что компания планирует и расширить ассортимент, и производить твердые сыры, в частности «Пармезан».

В марте прошлого года в отношении компании возбудила дело ФАС. «Агросилу» обвинили в том, что она якобы продавала сахар торговым сетям по разным ценам. В холдинге «Реальному времени» рассказали, что предприятия, входящие в их структуру, не допускали нарушений.

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Айрат Назипов