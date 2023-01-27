В Татарстане свободно 10-15% коек для пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане свободно порядка 10-15% коек для пациентов с COVID-19. Об этом рассказал замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



— У нас действительно относительно стабильная ситуация, если вообще про медицину можно говорить «стабильная ситуация», — заверил он, напомнив, что коронавирус никуда не ушел.

Владимир Жаворонков сообщил, что количество развернутых в Татарстане коек для пациентов с коронавирусом остается стабильным на протяжении нескольких месяцев. В республике по-прежнему открыто 17 временных инфекционных госпиталей.

— Тяжелые пациенты, конечно, есть, однако их сравнимо меньше по сравнению с тем периодом, когда мы с вами были в таком ажиотаже с точки зрения интенсивности работы системы здравоохранения, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина, за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 5%. Большая часть случаев — 97% — в структуре заражений приходится на течение болезни по типу ОРВИ и гриппа.

За последние сутки COVID-19 выявили у 68 жителей Татарстана. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 194 937 случаев заражения коронавирусом.



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Татьяна Демина