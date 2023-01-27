Рустам Минниханов: Единые игры Специальной Олимпиады в Казани стали самыми масштабными

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ заявил, что Единые игры в Казани стали самыми масштабными и разносторонними по программе Специальной Олимпиады в России. Игры проходили в Казани с 22 января и завершилась накануне.



Президент республики отметил, что в адрес организаторов поступает много положительных отзывов от участников и гостей. Он поблагодарил оргкомитет Игр и все задействованные ведомства.

— Спортивные мероприятия такого уровня призваны объединять людей независимо от их национальности и расы, вероисповедания, физического и ментального уровня развития. Мы и в дальнейшем будем поддерживать философию движения Специальной Олимпиады, усилим внимание вопросам особенных людей, — сказал Минниханов.

Церемония открытия Единых игр по программе Специальной Олимпиады России состоялась в Казани 22 января. На соревнования в столицу Республики Татарстан съехалось более 2 тысяч специальных спортсменов, тренеров и сопровождающих из 59 регионов России и Республики Беларусь. «Реальное время» рассказывало, как в Казани прошел первый день Единых игр Специальной Олимпиады.



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Маргарита Головатенко