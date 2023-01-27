Новости общества

19:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов: Единые игры Специальной Олимпиады в Казани стали самыми масштабными

18:42, 27.01.2023
Рустам Минниханов: Единые игры Специальной Олимпиады в Казани стали самыми масштабными
Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ заявил, что Единые игры в Казани стали самыми масштабными и разносторонними по программе Специальной Олимпиады в России. Игры проходили в Казани с 22 января и завершилась накануне.

Президент республики отметил, что в адрес организаторов поступает много положительных отзывов от участников и гостей. Он поблагодарил оргкомитет Игр и все задействованные ведомства.

— Спортивные мероприятия такого уровня призваны объединять людей независимо от их национальности и расы, вероисповедания, физического и ментального уровня развития. Мы и в дальнейшем будем поддерживать философию движения Специальной Олимпиады, усилим внимание вопросам особенных людей, — сказал Минниханов.

Церемония открытия Единых игр по программе Специальной Олимпиады России состоялась в Казани 22 января. На соревнования в столицу Республики Татарстан съехалось более 2 тысяч специальных спортсменов, тренеров и сопровождающих из 59 регионов России и Республики Беларусь. «Реальное время» рассказывало, как в Казани прошел первый день Единых игр Специальной Олимпиады.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоСпорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также