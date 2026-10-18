Во Франции призвали президента уйти с поста, Макрон выступит перед народом

До обращения к нации Макрон проведет заседание с премьер-министром Себастьеном Лекорню и главами министерств

Елисейский дворец объявил о предстоящем обращении Эммануэля Макрона к нации на фоне призыва к президенту уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер партии «Патриоты» и кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Флориан Филиппо считает, что основную вину в охвативших страну беспорядках несет Макрон, которому необходимо досрочно сложить свои полномочия. По его словам, кризис в стране произошел из-за свободной массовой миграции.

Ожидается, что Макрон выступит с обращением к нации вечером в воскресенье 18 октября в 20:00 по местному времени. До своего выступления, президент Франции рассчитывает провести заседание с премьер-министром Себастьеном Лекорню и главами некоторых министерств.

Напомним, в апреле 2027 года пройдут выборы французского президента. Макрон допустил свое переизбрание на новый президентский срок.

Зульфат Шафигуллин