Репик заявил о необходимости пересмотра порогов АвтоУСН

По его словам, резкий рост числа пользователей АвтоУСН с 50 тыс. до 444 тыс. за пять месяцев 2026 года вызывает подозрения

Фото: Михаил Захаров

Глава «Деловой России» Алексей Репик подтвердил РБК дискуссию о пересмотре порогов автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН).

Сейчас порог по выручке для освобождения от НДС на АвтоУСН составляет 60 млн руб. в год, тогда как на «классическом» УСН — 20 млн руб. Репик считает, что снижать порог не стоит, а в отдельных категориях его можно повысить, если исключить оптовую торговлю.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, резкий рост числа пользователей АвтоУСН с 50 тыс. до 444 тыс. за пять месяцев 2026 года вызывает подозрения. Он считает, что на этот режим перешли в основном торговые компании, конкурирующие с бизнесом на общей системе, тогда как небольшие региональные предприятия — гостиницы и кофейни — остались на обычной упрощенке.

Репик призвал не «выжимать из бизнеса лишнюю копейку», чтобы не стимулировать серый сектор.

Напомним, ранее в «Деловой России» предложили разделить самозанятых на «настоящих» и «ненастоящих».

Зульфат Шафигуллин