Репик заявил о необходимости пересмотра порогов АвтоУСН
По его словам, резкий рост числа пользователей АвтоУСН с 50 тыс. до 444 тыс. за пять месяцев 2026 года вызывает подозрения
Глава «Деловой России» Алексей Репик подтвердил РБК дискуссию о пересмотре порогов автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН).
Сейчас порог по выручке для освобождения от НДС на АвтоУСН составляет 60 млн руб. в год, тогда как на «классическом» УСН — 20 млн руб. Репик считает, что снижать порог не стоит, а в отдельных категориях его можно повысить, если исключить оптовую торговлю.
По его словам, резкий рост числа пользователей АвтоУСН с 50 тыс. до 444 тыс. за пять месяцев 2026 года вызывает подозрения. Он считает, что на этот режим перешли в основном торговые компании, конкурирующие с бизнесом на общей системе, тогда как небольшие региональные предприятия — гостиницы и кофейни — остались на обычной упрощенке.
Репик призвал не «выжимать из бизнеса лишнюю копейку», чтобы не стимулировать серый сектор.
Напомним, ранее в «Деловой России» предложили разделить самозанятых на «настоящих» и «ненастоящих».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».