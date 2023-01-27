Автомобили «Москвич» начнут поставлять в Казань

Московский автомобильный завод «Москвич» в феврале 2023 года планирует поставку автомобилей в 20 дилерских центров в нескольких крупных городах России, в том числе в Казань.



Кроме Казани, новинку российского авторынка получат дилерские центры еще 11 городов: Ставрополь, Тюмень, Омск, Оренбург, Челябинск, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж, Самара и Саратов.

По оценке производителя, интерес к новой машине «Москвич» растет, поэтому расширится география присутствия марки. С 30 января по 10 февраля будут приниматься заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе.

Фото: mos.ru

В июле 2022 года московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Тогда сообщалось, что предприятие сделает упор на производство электрического транспорта.



6 июня автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

В ноябре глава Минпромторга страны Денис Мантуров сообщал, что на заводе «Москвич» ожидается производство электромобилей.

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Маргарита Головатенко