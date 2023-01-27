Братья Нуриевы проведут реорганизацию бизнеса
«Это удобно и для налоговой, и для нас»
Как стало известно «Реальному времени», известная татарстанская сеть медицинских клиник братьев Нуриевых проходит процесс реорганизации. К компании ООО «Клиника Нуриевых» (ИНН 1657113595) присоединятся семь фирм:
- ООО «Казанский медицинский диагностический центр «Клиника Нуриевых»,
- ООО «Клиника Нуриевых ВРТ» (ИНН 1659115492),
- ООО «КМДЦ ВРТ»,
- ООО «Клиника Нуриевых ВРТ» (ИНН 1659084195),
- ООО «Клиника Нуриевых» (ИНН 1659047588),
- ООО «Клиника Нуриевых-Челны»,
- ООО «ИПГ».
Информацию изданию подтвердил один из братьев-бизнесменов, гендиректор группы компаний Ильяс Нуриев:
— Да, все верно, это наши клиники, которые в разное время появлялись и работали, среди них и челнинская. Но будут объединены не все клиники: Киров и Ижевск остаются как самостоятельные. Остальные присоединим, и это только часть работы.
По его словам, укрупнение будет способствовать развитию бизнеса: «Объединение организаций всегда облегчает управление бизнесом. Одно дело — разными клиниками руководить, другое — делать это сообща. Это очень удобно и для налоговой, и для нас. Сейчас процесс реорганизации уже подходит к концу».
Клиника сохранит профиль
Компания входит в пятерку крупнейших игроков на рынке частной медицины Татарстана. Согласно последним отчетным данным (за 2021 год), она показала выручку в 355,15 млн рублей и чистую прибыль в 22,4 млн.
Основанная в 2003 году сеть клиник специализируется на лечении бесплодия, ведении беременности, гинекологии и урологии. Принимает пациентов в Казани, Ижевске, Кирове и Набережных Челнах. В компании заявляют, что помогли появиться на свет более чем 6 тысячам детей.
Конкурентом Нуриевых одно время выступала сеть клиник «Айболит» Азата Рызванова, которая также оказывала медицинские услуги в основном по вопросам репродуктивного здоровья и беременности. Но сегодня она оказывает широкий спектр амбулаторно-поликлинических услуг.
Ранее в интервью «Реальному времени» Ильяс Нуриев заявлял, что клиники сети также могли бы расширить свой профиль, например специализироваться на кардиологии, но от этой идеи в компании отказались:
— Мы — специализированная клиника. Если мы будем развивать все остальные направления, нас просто не хватит, — пояснял глава компании.
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