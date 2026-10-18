В Татарстане объявили штормовое предупреждение: ветер до 16 м/с и гололедица

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане объявили штормовое предупреждение. Днем 19 октября на территории республики ожидается сильный ветер порывами 15–16 м/с, в Казани — до 15 м/с.

На отдельных участках дорог ночью и утром возможна гололедица, сообщает пресс-служба МЧС России по Татарстану.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Жителям рекомендуют ограничить выход из зданий, не оставлять детей без присмотра и держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, ранее сообщалось, что теплая погода в Татарстане продержится до конца этой недели. А в начале следующей недели, 19 октября, регион окажется в ложбине северо-восточного циклона. Местами возможен небольшой дождь, днем похолодает до +9… +14°.

Зульфат Шафигуллин