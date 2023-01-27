Татарстан и Фонд «Росконгресс» будут сотрудничать для повышения инвестиционной привлекательности республики

Фото: Агентство инвестиционного развития Татарстана

Татарстан будет сотрудничать с Фондом «Росконгресс» повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Татарстана, стало известно в ходе встречи в Доме правительства РТ.



Стороны обсудили сотрудничество в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, перспективы дальнейших совместных проектов. Делегация Фонда провела рабочую встречу с руководителем Агентства инвестиционного развития Талией Минуллиной и ознакомилась с деятельностью ведомства по организации крупномасштабных мероприятий.

Фото: Агентство инвестиционного развития Татарстана

Соглашение о сотрудничестве в пятницу подписали президент республики Рустам Минниханов и председатель правления «Росконгресса» Александр Стуглев. Предполагается, что взаимодействие поспособствует продвижению перспективных инвестиционных и экспортных проектов, реализуемых в республике, на внутреннем и внешнем рынках.

Фото: Агентство инвестиционного развития Татарстана

На днях девелоперская группа компаний «НоваСтрой» и московский международный гостиничный оператор Becar Asset Management подписали в Казани соглашение о сотрудничестве в реализации первого в Татарстане проекта инвестиционного апарт-отеля Vertical Boutique, номера в котором смогут покупать частные инвесторы.

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Маргарита Головатенко