Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает его пресс-служба.

В совещании приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, а также заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

На совещании члены Совбеза обсудили вопросы внутренней повестки, а также вопросы внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане.

Фото: kremlin.ru (архив)

На прошлой неделе президент России Владимир Путин также провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Они обменялись мнениями о ходе спецоперации.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов