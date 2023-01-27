Глава «Ростеха» назвал сроки начала серийного производства МС-21

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что пассажирский самолёт МС-21 к концу 2024 года будет сертифицирован и пойдёт в серию. Его цитирует «РИА-Новости».

— В 2023 году планируем начать испытания других систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство. Часть из этих систем уже проходит стендовые испытания, — сказал Чемезов.

По его словам, программа МС-21 «фактически уже на финишной прямой».

Фото: ru.wikipedia.org

МС-21 называют «магистральным самолетом XXI века». По данным из открытых источников, его производят на иркутском авиационном заводе. Первый полет был совершен в 2017 году. Летная сертификационная программа была завершена в декабре 2021 года. Планировалось, что серийное производство лайнера начнётся в 2022 году, но затем его запуск и производство отложили на два года.

В начале января российский лайнер МС-21 протестировал глава Минпромторга России Денис Мантуров. В качестве пассажира он совершил на нем рабочую поездку в Ульяновск, где посетил ФАУ «ЦАГИ» и предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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Айрат Назипов