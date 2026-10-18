Доля отказов по автокредитам в России выросла до 69,3% в сентябре

Банки сохраняют низкий аппетит к риску из-за жесткой денежно-кредитной политики и повышают требования к качеству кредитных историй

Фото: Динар Фатыхов

Доля отказов по заявкам на автокредиты в России в сентябре 2026 года составила 69,3%, увеличившись на 3,6 процентного пункта по сравнению с августом (65,7%). Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшие доли отказов зафиксированы в Иркутской области (76,4%), Алтайском (76,2%), Краснодарском (75,6%) и Красноярском (74,7%) краях, а также в Кемеровской области (74,5%). Наименьшие показатели отмечены в Нижегородской области (61,3%), Санкт-Петербурге (61,4%), Татарстане и Москве (по 62,7%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сильнее всего показатель вырос в Волгоградской области и Чувашии (по +5,0 п.п.), а также в Вологодской (+4,8 п.п.) и Тульской (+4,7 п.п.) областях.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки сохраняют низкий аппетит к риску из-за жесткой денежно-кредитной политики и повышают требования к качеству кредитных историй. При этом за заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом (более 750 баллов) конкуренция нарастает: доля отказов по их заявкам составляет всего 44%.

Напомним, на уходящей неделе стало известно, что корейские автопроизводители Hyundai и Kia изучают возможность возвращения на российский рынок.

Зульфат Шафигуллин