В «Деловой России» предложили разделить самозанятых на «настоящих» и «ненастоящих»

Предложение предполагает сохранение семи категорий, которым дадут условия на 40% лучше за счет высвобожденного ресурса

Фото: Максим Платонов

Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил, что режим самозанятости требует серьезного анализа и должен сохраниться только для «настоящих» представителей, таких как парикмахеры и репетиторы. Соответствующее заявление опубликовано в интервью РБК.

По его словам, сейчас произошло размытие границ между предпринимателем и работником, когда сотрудников крупных компаний оформляют как самозанятых.

Действие экспериментального режима рассчитано до конца 2028 года, однако обсуждать его будущее нужно уже сейчас, считает глава «Деловой России». В связи с этим Репик предложил разделить самозанятых на группы, оставив в контуре режима семь «настоящих» категорий и предложив им условия на 40% лучше за счет высвобожденного ресурса.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Это позволит пресечь злоупотребления, при которых работники уходят с полноценной системы налогообложения ради получения денег на руки, и выровнять налоговую нагрузку. Он также подчеркнул, что общий ресурс должен распределяться на тех, кто в нем нуждается, а не на тех, кто злоупотребляет льготами.

Напомним, на уходящей неделе глава «Деловой России» Репик встречался в Кремле с Владимиром Путиным. В ходе этой встречи президент России заявил, что российский бизнес должен чувствовать себя в безопасности.

Зульфат Шафигуллин