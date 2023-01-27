В Татарстане на разобщении находятся 36 классов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день на разобщении находятся 917 детей. Это 36 классов в 14 школах, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



По ее словам, за текущий учебный год, с 1 сентября 2022 года, всего был приостановлен учебный процесс в 837 классах 182 школ. Любовь Авдонина утверждает, что разобщение — эффективная мера, которая позволяет прервать цепочку распространения ОРВИ и снизить количество заболевших.

Также она напомнила, что в образовательных учреждениях Татарстана продолжаются утренние фильтры:

— За последние сутки не допущено до посещения занятий 63 ребенка, у которых была либо температура, либо симптомы ОРВИ. И всего с нарастанием с 1 сентября [2022 года] не допущено до занятий 12 тысяч детей, — сообщила Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по состоянию на 23 декабря 2022 года в Татарстане на разобщении находились 16 549 детей, или 550 классов. Любовь Авдонина напомнила, что такая мера применяется, если 20% детей отсутствует в классе либо школе.



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Татьяна Демина