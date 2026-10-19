Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Выгоднее всего брать оплачиваемый отдых в месяцах с большим количеством рабочих дней

Фото: Михаил Захаров

Наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2027 году станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства о переносе выходных и расчете числа рабочих дней.

Согласно документу, выходной с субботы, 2 января, перенесут на пятницу, 5 ноября. Выходной с воскресенья, 3 января, будет перенесен на пятницу, 31 декабря. Кроме того, суббота, 20 февраля, станет выходным за счет переноса на понедельник, 22 февраля.

Как отмечает агентство, выгоднее всего брать отпуск в месяцах с большим количеством рабочих дней, поскольку в этом случае стоимость одного дня отпуска ниже. В марте 2027 года, несмотря на празднование Международного женского дня, будет 22 рабочих дня. Для сравнения, в январе их запланировано 15, а в мае — 19.

Ранее сообщалось, что в 2027 году россиян ожидает 118 выходных дней, а четыре рабочих дня будут короче на один час.



Никита Егоров