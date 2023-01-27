В Татарстане с начала года ввели 379 тысяч квадратных метров жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с начала 2023 года строители ввели 379 тыс. квадратных метров жилья — 12% от годового плана. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По линии коммерческого строительства в Татарстане сдано 16 многоквартирных домов общей площадью 79 тысяч кв. метров, по программе соципотеки — 15 домов на 44 тысячи «квадратов». По линии индивидуального жилищного строительства введено 256 тыс. квадратных метров, или почти 17% от плана, который составляет 1,5 млн кв.м.

Согласно планам Минстроя Татарстана, по четырем программам по обеспечению жильем отдельных категорий граждан новоселье в 2023 году должны отметить 600 детей-сирот, 78 молодых семей, 33 многодетные семьи (5 и более детей) и 6 граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До конца года планируется завершить работы по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Как отметил Марат Айзатуллин, необходимо расселить 102 помещения общей площадью почти 4 тысячи кв.м, расположенных в 10 районах республики. Лимит финансирования — 77,8 млн рублей.

Если говорить о программе капитального ремонта многоквартирных домов, то в этом году планируется обновить 716 объектов. Уже состоялись торги на замену 219 лифтов по 84 многоквартирным домам и на выполнение строительно-монтажных работ по 440 многоквартирным домам.

На итоговой коллегии министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин говорил о планах построить в республике 3 804 объекта. На это выделят 68,6 млрд рублей.

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Айрат Назипов