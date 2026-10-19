Трамп объяснил свой отказ вводить «адские санкции» против России

Также президент США раскритиковал Владимира Зеленского и удары ВСУ по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп объяснил решение отложить введение так называемых адских санкций против России. По его словам, новые ограничительные меры могут негативно повлиять на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

— Я не хочу делать ничего, что по глупости оттолкнет Россию от стола переговоров. Подписание этого документа сейчас привело бы именно к этому. При этом я могу подписать его позднее или в любое удобное время, — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский президент также заявил, что Россия, по его мнению, оказывает Ирану значительно меньшую поддержку, чем могла бы, в ходе конфликта с США. Трамп отметил, что хотел бы сохранить такую ситуацию, если «глупые люди» не будут ей препятствовать.

Кроме того, Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По мнению главы Белого дома, действия Киева дестабилизируют мировой рынок дизельного топлива.

Трамп также заявил, что Зеленский якобы не заинтересован в завершении конфликта, несмотря на финансовую поддержку со стороны европейских стран.

Ранее американский лидер уведомил Конгресс, что временный отказ от применения санкций соответствует национальным интересам США.

Никита Егоров