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Владимир Путин поручил представить предложения по уточнению методики расчета цены на нефть

10:36, 27.01.2023
Владимир Путин поручил представить предложения по уточнению методики расчета цены на нефть
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по уточнению методики расчета цен на нефть и нефтепродукты для налогообложения. Об этом пишет RT.

— Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений, — говорится в документе.

Предложения нужно представить президенту не позднее 1 марта.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В конце прошлого года Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

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Айрат Назипов
ЭкономикаПромышленность

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