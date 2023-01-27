Первые поставки «Москвичей» в Казань начнутся в марте

Первые поставки новых автомобилей «Москвич 3» в Казань начнутся в марте. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе автодилера «КАН-Авто», который и будет продавать эти машины.

Сегодня автомобильный завод «Москвич» объявил, что в феврале 2023 года планирует отгрузку автомобилей в 20 дилерских центров в 12 городов: Казань, Ставрополь, Тюмень, Омск, Оренбург, Челябинск, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж, Самара и Саратов. Также с 30 января по 10 февраля будут приниматься заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе, еще возобновится поиск партнеров в Москве.

Напомним, что «Москвич» в декабре прошлого года протестировали в Набережных Челнах. На нем прокатились генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Двери открываешь, парковочный тормоз автоматически включается. На ходу она держится хорошо. Передний привод. Отличная машина. Для города шикарная машина! — поделился Чемезов эмоциями.

Напомним, в июле московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». А в августе стороны согласовали документ об инвестировании в «Москвич» 5 миллиардов рублей. Сборка автомобилей стартовала 23 ноября.

Стоимость автомобиля «Москвич 3» может составить от 1,6 до 2 миллионов рублей. «Реальное время» разбирало, много это или мало.

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Дарья Пинегина