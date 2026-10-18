Продажи российских fashion-брендов в Казани выросли на 31% за год

За шесть месяцев пользователи совершили 33,7 млн поисков с упоминанием российских марок

Фото: Артем Дергунов

Вещи отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров в Казани за год стали покупать на 31% чаще. Такие данные приводят исследователи «Авито».

Рост зафиксирован как в сегменте новых товаров, так и на ресейле. За шесть месяцев пользователи совершили 33,7 млн поисков с упоминанием российских марок.

В новом сегменте лидирует O'Stin с ростом продаж на 92% (средний чек — 800 рублей), далее следуют Zarina (85%, 1700 рублей), Befree (74%, 1300 рублей) и Lime (72%, 3500 рублей).

В ресейле наибольший рост показал Gate31 — на 86% (средний чек 2700 рублей), за ним идут Lime (46%, 2100 рублей) и Zarina (43%, 900 рублей).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам коммерческого директора Universal University Виктории Ромашовой, вторичный рынок становится проверкой дизайна на идентичность, где вещь должна оставаться желанной без рекламной поддержки. Директор бизнес-направления Lifestyle «Авито» Алексей Гевлич отметил, что локальность становится осознанным выбором и пользователи все чаще выбирают отечественные марки, несмотря на широкий ассортимент зарубежных производителей.

По данным ВЦИОМ, при выборе сопоставимых товаров 79% россиян прежде всего оценивают стоимость и потребительские свойства.

Напомним, ранее были названы регионы-лидеры России по объему платных услуг.

Зульфат Шафигуллин