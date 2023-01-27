Прибыль банков России по итогам 2022 года составила 203 млрд рублей — это много или мало?

Прибыль российских банков по итогам 2022 года составила 203 млрд рублей. Такие данные приводит Центробанк.

— По итогам 2022 года банковскому сектору удалось компенсировать полученный в первом полугодии убыток в 1,5 трлн рублей (в основном от валютной переоценки и ПФИ) и получить небольшую прибыль — 203 млрд рублей (доходность на капитал — 1,8%), — говорится в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2022 года».

Фото: cbr.ru

В регуляторе обратили внимание, что не всем банкам России удалось «полностью отыграть потери начала года» — некоторые завершили 2022-й со значительными убытками. По данным ЦБ, доля прибыльных банков в активах сектора составила 77% — 270 организаций.



203 миллиарда рублей — это:

$2,9 миллиарда , или €2,7 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня;

, или ЦБ на сегодня; в среднем по 751,85 млн рублей на банк — по данным ЦБ, прибыль по итогам 2022 года получили 270 банков.

— по данным ЦБ, прибыль по итогам 2022 года получили 270 банков. в 6 раз меньше чистой прибыли Сбербанка за 2021 год — по МСФО она составила 1,246 трлн рублей.

— по МСФО она составила 1,246 трлн рублей. в 8 раз меньше, чем в 2020-м — за пандемийный год банки России получили чистую прибыль в размере 1,6 трлн рублей.

— за пандемийный год банки России получили чистую прибыль в размере 1,6 трлн рублей. в 8,4 раза меньше, чем в 2019 году — в допандемийном году чистая прибыль российских банков оценивалась в 1,7 трлн рублей.

— в допандемийном году чистая прибыль российских банков оценивалась в 1,7 трлн рублей. в 12 раз меньше, чем в 2021 году — за тот год российские банки заработали рекордные 2,4 трлн рублей.

— за тот год российские банки заработали рекордные 2,4 трлн рублей. пятая часть прогнозируемой прибыли банков России в 2023 году — по словам директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, она превысит 1 трлн рублей, если не будет «непредвиденных новых потрясений».

— по словам директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, она превысит 1 трлн рублей, если не будет «непредвиденных новых потрясений». в 2,5 раза меньше консолидированного дохода бюджета Татарстана — за 2022 год он составил 517,31 млрд рублей.

— за 2022 год он составил 517,31 млрд рублей. на 73,5 млрд рублей меньше ущерба по делу финансовой пирамиды Finiko — по оценке YouTube-блогера Андрея Алистарова, он составил $4 млрд, или 276,5 млрд рублей по курсу ЦБ на сегодня.

— по оценке YouTube-блогера Андрея Алистарова, он составил $4 млрд, или 276,5 млрд рублей по курсу ЦБ на сегодня. 217 ущербов по делу о растрате средств «Тимер Банка» — по данным следствия, речь идет о 935,9 млн рублей.

— по данным следствия, речь идет о 935,9 млн рублей. 5,2 тысячи годовых дохода главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной — за 2021 год она задекларировала 38,9 млн рублей.

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Татьяна Демина