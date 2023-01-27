«Не сумели обеспечить качество»: за что главный следователь Татарстана критиковал и хвалил подчиненных

Валерий Липский — об «ахиллесовой пяте» следствия, росте числа оправданных и потерявших должности начальниках в СК

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2022 году судами с правом на реабилитацию оправданы 36 фигурантов дел СК. Это на 10 человек и 38% больше, чем годом ранее. Об этом сегодня на итоговой коллегии ведомства сообщил руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану Валерий Липский. Как передает журналист «Реального времени», на заседании он отдельно остановился на качестве следствия и пофамильно назвал экс-подчиненных — начальников отделов, с которыми пришлось попрощаться. Подробнее — в материале издания.

«Цена ошибки в работе следователя — очень высока»

На доработку следователям суды и прокуроры за год вернули 101 уголовное дело (на 14% больше, чем в 2021-м). Липский сообщил, что по каждому такому факту в управлении проводится служебная проверка, и обратился к подчиненным:



— Каждый руководитель следственного отдела, каждый следователь должен осознавать, что цена любой ошибки в его работе очень высока. Нередко это не только нарушение процессуальных прав и уголовного судопроизводства, но и в буквальном смысле — судьбы людей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам Липского, «отдельные руководители, не сумевшие обеспечить качество работы, уже потеряли свои должности». В докладе главы прозвучали фамилии руководителей территориальных и межрайонных следственных отделов: Нижнекамск — Константин Ачаев, Мензелинск — Ильнар Нигматуллин, Бугульма — Артур Хидирян, Лениногорск — Руслан Сайфутдинов, замруководителя Азнакаевского отдела — Ильмир Гареев.

Руководитель Следкома по РТ заявил, что ахиллесовой пятой следствия были и остаются сроки предварительного расследования. А дальше отметил — только тщательная организация, планирование, хорошо налаженное взаимодействие с иными органами и жесткий процессуальный контроль позволят добиться лучших результатов. И «своевременно восстановить справедливость и права потерпевших».

— Спрос с вас, уважаемые коллеги, на этом важнейшем участке работы будет повышаться, — предупредил он, добавив, что ожидает сдвигов в ближайшие месяцы. — В целом, подводя итоги года, можно уверенно сказать, что наш коллектив способен решать самые трудные задачи, что позволяет уверенно смотреть в будущее.

О молодцах и отстающих

По оценке Валерия Липского, лучше других отработали Елабужский, Альметьевский и Верхнеуслонский отделы, и в этом — заслуга их руководителей Артура Ситдикова, Ильнура Ахметгалимова и Рунара Шамсутдинова. Причем следователи Альметьевска по результатам уже третий год стабильно занимают места в тройке лидеров.

Молодцами генерал-майор юстиции назвал начальников первого, четвертого и пятого отделов по особо важным делам — Рамиля Билалова, Станислава Столярова и Юрия Руденко. В то же время показатели работы Лениногорского, Заинского, Азнакаевского МРСО, а также отделов по Набережным Челнам, Нижнекамску, Зеленодольску и Кировскому району Казани нуждаются в улучшении, заметил докладчик.

Главным рекордом работы Следкома по РТ в ушедшем году стал 20-кратный рост погашенного ущерба по уголовным делам: за весь в 2021-й возместили 1,4 миллиарда рублей, а в 2022-м — 32,1 миллиарда рублей.

Особое внимание — налоги и хищения из бюджета

Завершая свой доклад, Липский передал слово президенту Татарстана, обратившись к нему на татарском языке. Рустам Минниханов ответил на родном, но далее перешел на русский. По его мнению, следственное управление в прошлом году справилось со всеми поставленными задачами и по-прежнему сохраняет передовые позиции среди других подразделений СКР.

В условиях СВО перед ведомством стоят задачи — принять исчерпывающие меры по недопущению дестабилизации обстановки, а еще — сделать акцент на оперативное и качественное расследование уголовных дел, считает глава республики. Особое внимание он просил обратить на налоговые преступления и хищения из бюджета.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как и в прошлом году, Рустам Минниханов дал понять — против втягивания силовиков в коммерческие споры. Он попросил следователей не допускать использования служебного положения для давления на бизнес и содействовать улучшению делового климата республики.

«Реальное время» готовит подробный репортаж по результатам коллегии.