В Дании сожгли Коран

Лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Швеции Расмус Палудан, который сжег Коран в своей стране, повторил свой поступок. На этот раз он сжег священную книгу в Дании, сообщает «РЕН ТВ».

Скандальная акция прошла в Копенгагене. Для акции мужчине выделили отдельное место, где его охраняли полицейские. Сначала он демонстрировал Коран окружающим, а затем поджег его на глазах у многочисленных очевидцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До этого Расмус Палудан пригрозил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что будет продолжать жечь Кораны, пока Анкара не согласится принять Швецию в НАТО.

Впервые скандальная акция с сожжением Корана прошла в прошедшие выходные перед турецким посольством в Стокгольме. Эти действия уже осудили глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и группа стратегического видения «Россия — Исламский мир», председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Айрат Назипов