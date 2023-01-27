Минобороны России: массированный удар по объектам Украины сорвал перевозку вооружений НАТО для ВСУ

В Минобороны России прокомментировали массированный удар, который был нанесен по территории Украины 26 января. По данным ведомства, он помог нарушить работу предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

— Нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.

Представитель министерства добавил, что удар помог сорвать перевозку вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО.

Фото: Минобороны России

Напомним, накануне российские войска уничтожили на Херсонском направлении две радиолокационные станции производства США, а также четыре украинские гаубицы. Также были поражены четыре склада с боеприпасами.

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Айрат Назипов