Банки пожаловались на рост числа запросов ФНС данных с банковской тайной

Запросы идут по нестандартной процедуре — в рамках административных производств, а не налоговых проверок

Фото: Динар Фатыхов

Налоговые органы стали активнее запрашивать у банков сведения о клиентах, составляющие банковскую тайну. На рост числа подобных обращений с лета 2026 года указала Ассоциация российских банков (АРБ) в письмах, направленных в ФНС и Банк России, сообщает РБК.

При этом запросы идут по нестандартной процедуре — в рамках административных производств, а не налоговых проверок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Национальный совет финансового рынка (НСФР) подтвердил, что отдельные игроки сообщали о такой проблеме, но оценить ее масштаб пока сложно. Ассоциация банков России (АБР) заявила, что не получала подобных запросов от кредитных организаций. Представитель ЦБ подтвердил получение письма от АРБ и сообщил, что регулятор изучит его.

Как указано в материалах АРБ, налоговые инспекторы стали ссылаться на статью 26.10 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), хотя стандартный порядок предусматривает статью 86 Налогового кодекса (НК).

Напомним, ранее Минфин опубликовал законопроект о расширении перечня индикаторов риска для контроля за применением контрольно-кассовой техники (ККТ) с трех до десяти. Изменения в основном затронут розничную торговлю и общепит.

Зульфат Шафигуллин