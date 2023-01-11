Министром по делам молодежи Татарстана назначен Ринат Садыков

Министерство по делам молодежи Татарстана возглавил Ринат Садыков. Указ о его назначении подписал 11 января президент республики Рустам Минниханов.

— Считаю правильным, что есть движение внутри коллектива. Таким образом, не меняются направления работы ведомства, они реализуются последовательно, — заявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, представляя нового главу Минмолодежи республики коллективу ведомства.

скриншот указа президента Татарстана

Он обратил внимание, что при участии Рината Садыкова в Татарстане активно развивается молодежная политика — реализуются программы капремонта и строительства инфраструктуры объектов в этой сфере, а также жилищные программы для молодых семей, сообщает пресс-служба президента республики.

Ринат Садыков на посту министра по делам молодежи Татарстана сменил Тимура Сулейманова, который возглавлял «молодое министерство» с сентября 2021 года. В этом месяце его назначили помощником президента республики. В новом статусе Тимур Сулейманов будет руководить региональным отделением Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».



Фото: tatarstan.ru

С 9 января 2023 года, после ухода Тимура Сулейманова, Ринат Садыков занимал должность министра по делам молодежи Татарстана в качестве исполняющего обязанности. До этого он с октября 2021 года работал первым замглавы Минмолодежи республики.

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Татьяна Демина