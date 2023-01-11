Министром по делам молодежи Татарстана назначен Ринат Садыков
Министерство по делам молодежи Татарстана возглавил Ринат Садыков. Указ о его назначении подписал 11 января президент республики Рустам Минниханов.
— Считаю правильным, что есть движение внутри коллектива. Таким образом, не меняются направления работы ведомства, они реализуются последовательно, — заявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, представляя нового главу Минмолодежи республики коллективу ведомства.
Он обратил внимание, что при участии Рината Садыкова в Татарстане активно развивается молодежная политика — реализуются программы капремонта и строительства инфраструктуры объектов в этой сфере, а также жилищные программы для молодых семей, сообщает пресс-служба президента республики.
Ринат Садыков на посту министра по делам молодежи Татарстана сменил Тимура Сулейманова, который возглавлял «молодое министерство» с сентября 2021 года. В этом месяце его назначили помощником президента республики. В новом статусе Тимур Сулейманов будет руководить региональным отделением Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».
С 9 января 2023 года, после ухода Тимура Сулейманова, Ринат Садыков занимал должность министра по делам молодежи Татарстана в качестве исполняющего обязанности. До этого он с октября 2021 года работал первым замглавы Минмолодежи республики.
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Справка
Ринат Садыков родился в Казани 18 марта 1986 года.
Образование:
- 2008 год — Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (физика и информатика);
- 2014 год — Казанский федеральный университет (Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ);
- 2015 год — стажировка в Японии в рамках технического содействия Японских центров России «Внедрение информационных технологий и городская инфраструктура» (smart city);
- 2021 год — РАНХиГС при президенте России «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (МВА)» Института государственной службы и управления.
Трудовая деятельность:
- с марта 2008-го по май 2009-го — руководитель МОО «Казанский центр студенческих трудовых отрядов»;
- с февраля по май 2009-го — специалист по работе с молодежью Казанского молодежного центра им.Гайдара;
- с мая 2009-го по июль 2018 года — директор государственного бюджетного учреждения Министерства по делам молодежи и спорту РТ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов»;
- с июля 2018 года — заместитель министра по делам молодежи Татарстана;
- с октября 2021 года первый заместитель министра по делам молодежи РТ.
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