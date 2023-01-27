В Татарстане направят 2,8 млрд рублей на развитие инфраструктуры сферы молодежной политики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2023 год Министерство по делам молодежи Татарстана потратит 2,8 млрд рублей на совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики. Об этом заявил глава ведомства Ринат Садыков.

— Мы понимаем, что одно дело — мы стены создаем, инфраструктуру, а второе — это их наполнение и содержание, — сказал он.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, в начале января в Минмоле Татарстана произошли кадровые перестановки. Пост министра занял Ринат Садыков — он сменил Тимура Сулейманова.

Говоря о его назначении, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отмечал, что Садыков активно развивал молодежную политику. В частности, речь шла о реализации программы капремонта и строительства инфраструктуры объектов в этой сфере.

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Айрат Назипов, Елизавета Пуншева