В Татарстане направят 2,8 млрд рублей на развитие инфраструктуры сферы молодежной политики
За 2023 год Министерство по делам молодежи Татарстана потратит 2,8 млрд рублей на совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики. Об этом заявил глава ведомства Ринат Садыков.
— Мы понимаем, что одно дело — мы стены создаем, инфраструктуру, а второе — это их наполнение и содержание, — сказал он.
Напомним, в начале января в Минмоле Татарстана произошли кадровые перестановки. Пост министра занял Ринат Садыков — он сменил Тимура Сулейманова.
Говоря о его назначении, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отмечал, что Садыков активно развивал молодежную политику. В частности, речь шла о реализации программы капремонта и строительства инфраструктуры объектов в этой сфере.
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