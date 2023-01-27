Рустам Минниханов: в боях за город на Неве принимали участие сотни тысяч уроженцев и жителей Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Встреча прошла в Казанском Кремле и была посвящена 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда и 79-летию со дня полного освобождения города, сообщает пресс-служба главы республики.

— Это одна из самых трагических и героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Беспримерный героизм солдат. Самоотверженный труд ленинградцев на предприятиях и заводах, мужество и стойкость жителей города-героя позволили зимой 1943 года прорвать вражескую блокаду, а год спустя — развернуть мощное наступление, сломившее гитлеровскую оборону, — сказал Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Он добавил, что республика внесла свой вклад в разгром фашистов под Ленинградом. В боях за город на Неве принимали участие сотни тысяч уроженцев и жителей Татарстана. Из них более 45 тысяч погибли, 17 человек получили звание Героя Советского Союза и еще двое стали полными кавалерами ордена Славы.

— В рамках беспрецедентной по масштабам эвакуации советская Татария как родных приняла тысячи ленинградцев. Десятки предприятий и заводов развернули работу по обеспечению фронта всем необходимым. Это поистине предприятия трудовой доблести. Все для фронта, все для Победы! Память об этих героических страницах нашей истории жива в вашей памяти и в памяти всех россиян, — подчеркнул он.

В конце встречи глава республики вручил ветеранам государственные награды.

Фото: tatarstan.ru

На прошлой неделе в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, принял участие президент России Владимир Путин. Он посетил мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок» в Ленинградской области, где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень».

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Айрат Назипов