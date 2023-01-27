В Татарстане не зарегистрировано случаев смерти от гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Случаев смерти от гриппа в Татарстане на сегодняшний день не зарегистрировано. Об этом сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, отвечая на вопрос «Реального времени».



— Я думаю, что вопрос вот этой эпидемии тихонечко у нас сходит на нет. Мы сегодня можем говорить о том, что пиковые значения, как я сказал, миновали. Говорить о том, что у нас впереди еще какие-то волны ОРВИ и гриппа, в ближайшей перспективе мы не можем, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за две недели 2023 года вирус гриппа B обнаружили в 64 регионах России. Встречаются в стране и случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19, чаще всего — у лиц с ослабленным иммунитетом.



В конце прошлого года глава Роспотребнадзора России Анна Попова указала на серьезные осложнения свиного гриппа. Она подчеркнула, что более 98% заболевших в 2022 году свиным гриппом не делали прививку в качестве профилактики борьбы с вирусом.



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Татьяна Демина