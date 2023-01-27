«За 20 тысяч никто работать не будет»: в Татарстане наблюдается нехватка производственных ветеринаров

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

В Татарстане государственная ветеринарная служба в целом обеспечена кадрами, но есть нехватка производственных ветеринаров. Об этом рассказал начальник Главного управления ветеринарии Кабмина республики Алмаз Хисамутдинов на итоговой коллегии ведомства



Обеспеченность производственными ветеринарами в Татарстане оценивается в 80%. Как объяснил Алмаз Хисамутдинов, нехватка кадров связана с несколькими проблемами:

— Первое — руководители сельхозформирований не обеспечивают достаточные условия для молодых ветеринаров. Это касается заработной платы, жилья, транспорта. Конечно же, за 20 тысяч никто работать не будет. Об этом руководители должны помнить, — заявил начальник Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана.

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Вторая причина, по которой ощущается нехватка производственных ветеринарных врачей, — «израсходованные бюджетные средства на обучение молодых специалистов не дают должного результата», заявил Алмаз Хисамутдинов. Он обратил внимание, что они не идут после получения образования работать по специальности.

— Мы считаем, что если обучение проходили за счет бюджетных средств, то по завершению обучению необходимо хотя бы 3 года отработать по своей специальности, — сказал Алмаз Хисамутдинов.

Также он рассказал о ситуации в Татарстане по африканской чуме свиней и бешенству. За 2022 год в республики выявили 11 очагов АЧС.



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Татьяна Демина