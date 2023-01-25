Итоги дня: бронетехника для Украины, Путин и студенты, цифровизация в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 25 января:
- Президент России Владимир Путин в честь Дня российского студенчества посетил Московский государственный университет имени М.В Ломоносова. В рамках мероприятия глава государства рассказал учащимся о своих студенческих годах и о российской культуре, которую старательно пытаются отменить на Западе. Он заверил молодое поколение, что наша страна не будет жить без мировой культуры, в отличие от Запада, который отменяет Петра Чайковского. Студенты в свою очередь поделились с ним тревожащими их вопросами. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Также сегодня Владимир Путин подписал указ, включающий в задачи государственной культурной политики противодействие «излишнему использованию иностранной лексики». Предполагается, что для защиты и поддержки русского языка как государственного необходимо обеспечить нормы его соблюдения.
- Вместе с этим президент включил в число принципов государственной культурной политики защиту «института брака как союза мужчины и женщины». Документ предполагает внесение изменений в основы государственной культурной политики, которые были утверждены в 2014 году.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, в День российского студенчества посетил Казанский федеральный университет (КФУ). Глава республики в сопровождении ректора университета Ленара Сафина ознакомился с научными проектами студентов в области медицины, биотехнологий, лексикологии и производства беспилотников, оценил стартап-проекты и пообщался с представителями волонтерских движений и студотрядов.
- Кроме того, глава республики и председатель группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» направил письма в адрес чрезвычайных и полномочных послов Швеции и Нидерландов. В них осуждаются акты вандализма в отношении Корана, которые произошли в этих странах. Также в обращении сказано, что в цивилизованном мире принято уважать религиозные чувства соседей, чтить их культурные традиции и веру.
- Отечественное производство микропроцессоров появится в Татарстане, если правительство России поможет с финансированием покупки технологий. Об этом рассказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства. Также он сообщил, что в Набережных Челнах планируется построить новый IT-парк, а в Казани «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» прорабатывает проект строительства новой телевизионной башни. Также министр отметил и экономические успехи, по его словам, в 2022 году выручка IT-отрасли Татарстана выросла почти на 30%. Вместе с этим Хайруллин добавил, что форум Kazan Digital Week может получить федеральный статус уже в этом году.
- Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов заявил, что по итогам 2022 года прогнозная выручка компаний ОЭЗ «Иннополис» увеличится на 36,5% — до 39 миллиардов рублей. Он также сообщил, что в декабре этого года «Росэнергоатом» введет в строй первую очередь ЦОД «Иннополис» проектной мощностью 1 тысяча стоек.
- На сегодняшний день в России насчитывается более 4,2 миллиона студентов. Их количество увеличилось на 100 тысяч человек после присоединения новых территорий — Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По информации исполкома Казани, практически половина молодежи города — студенты. 35% из них приехали в город из других регионов России. Также в вузах учатся иностранцы из более 70 стран.
- Как подсчитало «Реальное время», за 5 лет количество студентов в государственных и частных вузах Татарстана сократилось на 5,7%, а за 6 лет — на 7,6% (в 2016—2017 годах их насчитывалось 153 тысячи). По данным Минобрнауки, на сегодняшний день в вузах Татарстана учится 143 тысячи человек. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее список вузов, в которых можно бесплатно получить второе высшее образование в области искусств. Стоит отметить, что в него вошла и Казанская государственная консерватория им. Жиганова.
- Новым заместителем главы Минстроя Татарстана назначен Анвар Зарипов. Согласно указу премьер-министра республики, он официально вступит в должность 30 января. Напомним, в начале года этот пост по собственному желанию покинул Ринат Абдуллин.
- Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидерами думских фракций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, она должна состояться в феврале. Такое решение обсуждалось на встрече президента со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
- По итогам 2022 года инфляция в Татарстане составила 11,4%. Она оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России. Стоит отметить, что в декабре прошлого года в республике замедлился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары.
- В Казани среди посетителей ресторана «Марусовка», расположенного на улице Щапова, зарегистрированы случаи сальмонеллеза. Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану, 17 и 18 января работники управления ели там яйцо пашот. Генеральный директор заведения Руслан Садыков прокомментировал «Реальному времени» информацию об отравлении посетителей. По его словам, ресторан находится на связи с пострадавшими и о массовом отравлении, как сообщают некоторые СМИ, говорить нельзя.
- За 2022 год судебные приставы Татарстана перечислили в республиканский бюджет 2,1 млрд рублей, взысканных по налоговым платежам. Всего в прошлом году по производствам о взыскании налоговых платежей приставами произведено 4 267 арестов на сумму 1,5 миллиарда рублей, из них 1 584 — транспортные средства, 571 — объекты недвижимого имущества.
- В Казани за сроком давности прекращено уголовное дело одного из лидеров хедж-фонда «Фэмэли Эйс» Дмитрия Шляхтина, которого обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в 311,2 миллиона рублей. Об этом ходатайствовал сам подсудимый. По версии обвинения, преступления Шляхтин совершал с ноября 2012-го по ноябрь 2016 года.
- Московский городской суд принял решение ликвидировать старейшую из действующих в России правозащитных организаций Московскую Хельсинкскую группу (МХГ). Уточняется, что основанием для искового заявления стала деятельность МХГ вне города. Представители министерства считают, что группа — прежде всего московская региональная организация, а значит не должна нарушать «пределы территориальной деятельности» и принимать участие в конференциях в других субъектах страны.
- В Татарстане собираются капитально отремонтировать шесть татарстанских вузов и колледжей. На это потратят 314,5 миллиона рублей. Все работы нужно выполнить до 1 декабря 2023 года. Стоит отметить, что больше половины денег (172,3 миллиона) уйдет на капитальный ремонт зданий ГАПОУ «Казанский политехнический колледж», который расположен на улице Попова.
- В колонию общего режима на 8 и 9 лет могут отправиться бывший председатель правления «Тимер Банка» Айрат Камалов и экс-первый зампред «Татфондбанка» Рамиль Насыров. Такое наказание для них со штрафами по 1 миллиону рублей сегодня запросили у казанского суда гособвинители. По данным источников «Реального времени», столь жесткие санкции согласовывались с Генпрокуратурой России, которая ранее осуществляла надзор за расследованием дела о банковской растрате в 936 миллионов рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- По итогам прошлого года ООО «Газпром трансгаз Казань» поставило в Татарстан и регионы России 17,8 миллиардов кубических метров газа. Таким образом, республика занимает второе место в стране по достигнутому уровню газопотребления после Москвы и Московской области.
- Девелоперская группа компаний «НоваСтрой» и московский международный гостиничный оператор Becar Asset Management подписали в Казани соглашение о сотрудничестве в реализации первого в Татарстане проекта инвестиционного апарт-отеля Vertical Boutique, номера в котором смогут покупать частные инвесторы. Площадь здания отеля составит 4,8 тыс. кв. м, включая подземный паркинг. Помимо непосредственно самих гостиничных номеров здесь будут предусмотрены помещения для размещения ресторана и спа-салона.
- В этом году в Татарстане уменьшат площадь лесного фонда, которую будут облетать авиационные патрули. Вместе с тем увеличились затраты и количество маршрутов. Планируется, что территория авиапатрулирования составит 1,223 миллиона гектаров. Это чуть меньше, чем в предыдущие года — 1,225 миллиона гектаров в 2020—2022 годах. Для сравнения, площадь республики составляет 6,8 миллиона гектаров, то есть авиапатрулированию подлежит примерно 6-я его часть.
- Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Таким образом, спортсмен завершил выступление на турнире. Матч длился 2 часа 10 минут и закончился со счетом 1:6, 2:6, 4:6.
- Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Татарстан оказался в числе лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов. Он уточнил, что рейтинг был сформирован впервые по поручению президента России. Его возглавили Москва, Санкт-Петербург и Томская область, Башкортостан и Татарстан.
- УЕФА перенес место проведения матча за Суперкубок 2023 года из Казани в Афины. Напомним, телеканал Sky News накануне сообщил о вероятном лишении столицы Татарстана возможности проведения Суперкубка УЕФА. Это мог быть первый проведенный в России розыгрыш европейского Суперкубка.
- Международный олимпийский комитет сообщил, что рассмотрит допуск до международных турниров в нейтральном статусе россиян, которые не выступали с активной поддержкой спецоперации. Как уточнили в организации, спортсменам из России предстоит пройти индивидуальную проверку.
Ключевые события 336-го дня специальной военной операции на Украине:
- Цель специальной военной операции на Украине — это защита людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Московском государственном университете имени М.В Ломоносова.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов навестил военнослужащих, которые приехали из зоны проведения специальной военной операции на Украине. Как уточнили в пресс-службе главы региона, всего приехали 85 человек, как из самой республики, так и из других субъектов России.
- Президент США Джо Байден сообщил, что Америка передаст ВСУ 31 танк Abrams, а также 8 ремонтно-эвакуационных бронемашин M88. По словам американского лидера, действия Запада в контексте Украины не представляют угрозы для России. Однако он отметил, что Киев в рамках ближайших операций получит сотни единиц бронетехники, а их экипажи уже подготовлены. США хотят урегулирования конфликта на Украине на «справедливых и прочных» условиях, подчеркнул Байден.
- Кроме того, американский лидер обсудил с лидерами Британии, Германии, Италии и Франции координацию в вопросе поддержки Украины. Байден отметил, что Вашингтон не указывает Киеву, куда наносить удары и где проводить наступательные операции.
- Министр обороны Норвегии также заявил, что страна направит Украине свои танки. Однако глава норвежского военного ведомства не уточнил их количества.
- В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит танки Leopard 2 Украине не ранее, чем через 3-4 месяца. По его словам, страна намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине. «Мы не посылаем на Украину свои войска или самолеты. Но мы поддерживаем их оборудованием», — сказал он. Столтенберг отметил, что в НАТО опасаются эскалации конфликта и поэтому усиливают свое присутствие в восточной части альянса.
- США планируют отправить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams уже на этой неделе, сообщило агентство Anadolu. Стоит отметить, что ранее чиновник американской администрации сообщил катарскому телеканалу «Аль-Джазира» о том, что президент США объявит в среду о решении поставить Украине танки Abrams.
- Посол России в ФРГ Сергей Нечаев раскритиковал решение властей Германии передать Украине тяжелые боевые танки Leopard 2 и разрешить другим странам реэкспортировать эту технику. По его словам, это решение является «крайне опасным» и способно «перевести конфликт на новый уровень».
- Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении штурмовой авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Купянск, Гряниковка и Новоселовское. Также, в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое и Новоселовское пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 125-ой бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стельмаховка, Серебрянка и Ямполовка.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступление и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Зализнянское, Дубово-Василевка, Северск и Победа.
- На Херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра.
- Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины. Также, за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое, Благовещенка, Кирилловка. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 377 самолетов, 204 вертолета, 2 948 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 627 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 171 единица специальной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
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