Минниханов обсудил новые проекты с руководством турецкого строительного холдинга

Раис республики отметил, что Татарстану хорошо знаком опыт компании в создании объектов мирового уровня

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров турецкого строительного холдинга «Полимекс» Эролом Табанджа. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

На встрече в Доме правительства РТ обсуждалась реализация новых инвестиционных проектов на территории республики. Минниханов отметил, что Татарстану хорошо знаком опыт компании в создании объектов мирового уровня.

Во встрече также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, глава АИР РТ Талия Минуллина, полномочный представитель Татарстана в Турции Айрат Гатауллин и помощник раиса РТ Газинур Бакиров.

«Полимекс» специализируется на туристической инфраструктуре и уже реализовал в Казани ряд проектов. В 2019 году компания открыла пятизвездочный отель Kazan Palace by Tasigo в реконструированном здании Шамовской больницы, а в 2020 году построила четырехзвездочный апарт-отель Neo. Оба объекта соединены стеклянной галереей и имеют единую инфраструктуру.

Холдинг, базирующийся в Стамбуле, также занимается недвижимостью и возобновляемыми источниками энергии. В том числе в Великобритании и Нидерландах.

В последний раз с представителями холдинга «Полимекс» власти Татарстана встречались в апреле 2026 года. В ходе той встречи стороны обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества и реализацию новых проектов.

Зульфат Шафигуллин