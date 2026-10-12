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Совет ЕС обсудит ужесточение визового режима для россиян

19:46, 12.10.2026

Члены совета обменяются мнениями о визовых ограничениях для россиян в рамках санкционных пакетов

Совет ЕС обсудит ужесточение визового режима для россиян
Фото: Арсений Фавстрицкий

14 октября Совет ЕС обсудит инициативы по ужесточению визового режима для граждан России. Об этом говорится в повестке заседания.

Одна из инициатив — введение шенгенских виз с ограниченным территориальным действием (LTV). Такие визы позволяют посещать только те страны ЕС, которые указаны в документе. Обычная виза типа C дает право свободно перемещаться по всем 29 странам Шенгенского соглашения.

Кроме того, члены совета обменяются мнениями о визовых ограничениях для россиян в рамках санкционных пакетов. Среди документов — подготовленная Германией «Инициатива по унифицированному подходу к ограничительным мерам».

Guillaume Périgois на Unsplash

Предложения по ужесточению визовых правил Еврокомиссия планирует представить в январе 2027 года.

Напомним, предложил приостановить оформление туристических виз для россиян премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. По его словам, такое решение нужно в связи с соображениями безопасности.

Алсу Сабирзанова

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