Все малонаселенные пункты России обеспечат LTE к 2030 году

За последние шесть лет LTE появился в 8 тыс. населенных пунктов

Фото: Динар Фатыхов

К концу 2030 года все малонаселенные пункты России будут обеспечены мобильным интернетом LTE. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совместном заседании комитетов Госдумы, передает РИА «Новости».

По его словам, средства и объем финансирования на это предусмотрены. За последние шесть лет LTE появился в 8 тыс. населенных пунктов, еще в 1,8 тыс. планируется в следующем году за счет дополнительного финансирования.

Шадаев отметил, что речь идет о подключении удаленных населенных пунктов от 100 до 1 тыс. человек и создании полноценной инфраструктуры мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует ввести требование по минимальной скорости интернета в квартирах. Соответствующий законопроект о реформе отрасли связи хотят внести в Госдуму до конца этого года.

Алсу Сабирзанова