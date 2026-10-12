Власти Казани потратят более 17 млн на билеты в цирк детям участников СВО

Средства выделятся за счет перераспределения уже согласованной статьи расходов

Фото: Динар Фатыхов

Власти Казани планируют направить 17,4 млн рублей на билеты в Казанский государственный цирк для детей из семей участников специальной военной операции. Соответствующее положение проходит антикоррупционную комиссию.

По данным документа, средства выделятся за счет перераспределения уже согласованной статьи расходов, а не за счет дополнительных ассигнований. Изменения вносятся в сводную бюджетную роспись города на 2026 год.

Управление культуры заключит контракт с цирком и передаст билеты администрациям районов. На представления приглашаются воспитанники детсадов от 4 лет, неорганизованные дети того же возраста, а также учащиеся 1—9-х классов, включая детей от первого или другого брака супруга, воспитывающихся в семьях участников СВО.

Ранее сообщалось, что россияне купили 115 млн билетов по «Пушкинской карте» на 57 млрд рублей. В программе участвуют более 12,5 тыс. организаций культуры по всей стране.

Алсу Сабирзанова