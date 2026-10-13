Регулярное авиасообщение между Казанью и Грозным возобновят с 15 октября

На начальном этапе, с 15 по 27 октября, рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям

Фото: Максим Платонов

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновляет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Казань — Грозный — Казань. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Полеты начнутся 15 октября 2026 года на самолетах Bombardier CRJ-200.

На начальном этапе, с 15 по 27 октября, рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. С 28 октября расписание изменится и перелеты будут выполняться по средам и субботам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Прямое авиасообщение между столицами Татарстана и Чеченской Республики позволит сократить время в пути и рассчитано на деловых пассажиров и туристов. В авиакомпании ожидают, что маршрут укрепит межрегиональные связи и активизирует взаимный туристический поток.

Напомним, ранее московское «Динамо» приняло решение задержаться в Казани после матча с «Рубином», чтобы напрямую вылететь в Грозный на игру с «Ахматом».

Зульфат Шафигуллин