Регулярное авиасообщение между Казанью и Грозным возобновят с 15 октября
На начальном этапе, с 15 по 27 октября, рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям
Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновляет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Казань — Грозный — Казань. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.
Полеты начнутся 15 октября 2026 года на самолетах Bombardier CRJ-200.
На начальном этапе, с 15 по 27 октября, рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. С 28 октября расписание изменится и перелеты будут выполняться по средам и субботам.
Прямое авиасообщение между столицами Татарстана и Чеченской Республики позволит сократить время в пути и рассчитано на деловых пассажиров и туристов. В авиакомпании ожидают, что маршрут укрепит межрегиональные связи и активизирует взаимный туристический поток.
Напомним, ранее московское «Динамо» приняло решение задержаться в Казани после матча с «Рубином», чтобы напрямую вылететь в Грозный на игру с «Ахматом».
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