На образование в Татарстане в 2027 году направят 122,6 млрд рублей

На культуру и кинематографию — 29,9 млрд, на СМИ — 2,04 млрд

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Госсовете Татарстана прошло совместное заседание Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и экспертного совета. Главной темой стал проект бюджета республики на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

По словам замминистра финансов Оксаны Кисаповой, доходы бюджета на 2027 год прогнозируются в объеме 558,1 млрд рублей, расходы — 566,6 млрд, дефицит — 8,5 млрд. На образование предусмотрено 122,6 млрд рублей, на культуру и кинематографию — 29,9 млрд по консолидированному бюджету, на СМИ — 2,04 миллиарда.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый замминистра экономики Олег Пелевин сообщил, что среднемесячная зарплата в республике сейчас составляет 99 311 рублей, рост фонда оплаты труда в 2027 году прогнозируется на 16%, индексация бюджетников — 10%. На жилье для детей-сирот заложено 2,9 млрд рублей, очередь составляет около 4 тыс. человек.

Секретарь Госсовета Лилия Маврина обратила внимание на необходимость отдельной программы капремонта детских садов. Вице-спикер Марат Ахметов отметил низкие расходы на науку — 1% от ВРП, и призвал усилить гуманитарные исследования.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Татарстана на 2027 год запланированы на уровне 558,1 млрд. Бюджет республики по расходам определен в 566,6 миллиарда.

Алсу Сабирзанова