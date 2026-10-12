Бабье лето в октябре: в Татарстане температура превысит норму на 10 градусов

Аналогичные температуры в этот период наблюдались в республике в 2009 году

Фото: Динар Фатыхов

В предстоящие дни в Татарстане прогнозируется аномально теплая погода, характерная для бабьего лета. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РТ. Аналогичные температуры в этот период наблюдались в республике в 2009 году.

Погода в Татарстане будет определяться мощным антициклоном, который обеспечит сухую и исключительно комфортную погоду без осадков. Среднесуточные температуры превысят многолетнюю норму на 8—10 градусов, в ближайшие дни не исключены температурные рекорды.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В понедельник, 12 октября, воздух прогрелся до +18 градусов. Завтра, 13 октября, днем ожидается от +18 до +23 градусов при ночной температуре +5... +10 градусов. В среду и четверг, 14 и 15 октября, сохранится сухая и очень теплая погода с дневными максимумами до +24 градусов.

В пятницу, 16 октября, и субботу, 17 октября, Татарстан останется защищенным от дождей и холодного воздуха. Дневные температуры составят 15—20 градусов тепла, завершая рабочую неделю на «теплой ноте».

Напомним, в начале прошлой недели синоптики также сообщали о потеплении в республике.

Зульфат Шафигуллин