Число платных мест в вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тыс.
Регулирование не коснулось инженерно-технического профиля подготовки
Количество платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тыс. с 2025 года. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании комитета Совета Федерации, передает РИА «Новости».
Регулирование платного приема началось в ходе кампании 2026 года. По словам Фалькова, в 2025 году на эти специальности поступили почти 351 тыс. человек, в 2026-м выделили 253 924 места.
Министр отметил, что регулирование не коснулось инженерно-технического профиля подготовки.
Ранее сообщалось, что в Казани насчитывается 165 тыс. студентов. Из них 75% — ребята из других регионов страны и 10% — иностранные студенты.
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