Путин ратифицировал протокол о медстраховании россиян в Абхазии
Ратификация позволит оптимизировать порядок обращения за медпомощью в российские медицинские организации для граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который вносит изменения в соглашение между Россией и Абхазией о медицинском страховании россиян, постоянно проживающих в Абхазии.
Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Ратификация позволит оптимизировать порядок обращения за медпомощью в российские медицинские организации для граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии.
Протокол был подписан 16 марта 2026 года в Москве.
Ранее сообщалось, что экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова назначили послом России в Абхазии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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