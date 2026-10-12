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Путин ратифицировал протокол о медстраховании россиян в Абхазии

15:53, 12.10.2026

Ратификация позволит оптимизировать порядок обращения за медпомощью в российские медицинские организации для граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии

Путин ратифицировал протокол о медстраховании россиян в Абхазии
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который вносит изменения в соглашение между Россией и Абхазией о медицинском страховании россиян, постоянно проживающих в Абхазии.

Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Ратификация позволит оптимизировать порядок обращения за медпомощью в российские медицинские организации для граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии.

Протокол был подписан 16 марта 2026 года в Москве.

Ранее сообщалось, что экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова назначили послом России в Абхазии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Алсу Сабирзанова

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