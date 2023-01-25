Заявления Джо Байдена о военной помощи Киеву — главное

Фото: кадр трансляции/smotri_media

Президент США Джо Байден в среду выступил с заявлениями о военной помощи Киеву. «Реальное время» собрало главные тезисы, озвученные самим Байденом, представителем администрации США высокого ранга и Пентагоном.



ВСУ готовится к проведению контрнаступлений: «С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе».

США ожидают усиления наступательных операций РФ на Украине в ближайшие недели.

Власти США приняли решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Поясняется, что такое количество танков решили передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams — эквивалент «одного украинского танкового батальона».

Коллективный Запад передаст Украине в ближайшие недели сотни единиц бронетехники, в том числе танки. Экипажи уже подготовлены, сообщила представитель администрации США высокого ранга. По ее словам, о намерении передать ВСУ танки объявили Великобритания, Германия, Франция и ряд других стран Европы.

Америка надеется, что поставки оружия Украине помогут захватить утраченные территории, включая Крым.

США хотят урегулирования на Украине на «справедливых и прочных» условиях, и потому планируют поддерживать Киев «столько сколько нужно»: «Это не борьба против России, это борьба за свободу. Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно», — сказал Байден. Он подчеркнул, что действия Запада в контексте Украины не представляют угрозы для РФ.

В Пентагоне заявили, что общий объем нового пакета помощи Украине составит 400 миллионов долларов.

СМИ сообщали, что США планируют отправить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams уже на этой неделе.

Сегодня посол России в ФРГ Сергей Нечаев раскритиковал решение властей Германии передать Украине тяжелые боевые танки Leopard 2 и разрешить другим странам реэкспортировать эту технику для участия в СВО. Он обвинил Германию и ее ближайших союзников в том, что они не заинтересованы в разрешении украинского кризиса. И добавил, что «красные линии» остались в прошлом.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень. Представитель Кремля отметил, что «сама по себе дискуссия» о допустимости поставок Киеву вооружений, которые позволят наносить удары по России, «потенциально чрезвычайно опасна».

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Маргарита Головатенко