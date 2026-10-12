В Минфине объяснили, почему снизили базовую цену на нефть в бюджете РФ

По словам Силуанова, это сделано для устойчивости к любым сценариям

Глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил, почему снизили базовую цену на нефть в бюджете России на 2027—2029 годы. По его словам, это сделано для устойчивости к любым сценариям.

— Бюджет был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и [в] мировой экономике. Для этого мы снизили базовую цену на нефть для учета расходов федерального бюджета с $59 в текущем году до $50 за баррель на протяжении всех трех лет финансового плана, — приводит ТАСС цитату Силуанова с выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее глава Минфина назвал выполнение соцобязательств первым приоритетом бюджета. Все необходимые ассигнования для индексации зарплат, пособий, пенсий и социальных выплат заложены в проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Зульфат Шафигуллин