Правительство России разрешило бесплатно получать второе высшее образование в Казанской консерватории

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее список вузов, в которых можно бесплатно получить второе высшее образование в области искусств. В перечень вошла Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова, сообщает пресс-служба правительства.

Также в список вошел Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге и его филиал в городе Кемерово. Как и прежде, бесплатно получить еще одно высшее образование в области искусств можно в шести ведущих профильных вузах страны — это Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Театральный институт имени Б.Щукина, Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина, Школа-студия МХАТ.

Также в этом списке — Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М.Горького.

В перечень специальностей, которые можно освоить за счет бюджетных средств, входят режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Право на поступление в вузы для получения второго или последующего бесплатного высшего образования по творческим специальностям у абитуриентов появилось в 2022 году. Закон об этом был разработан годом ранее. Решение связано с тем, что нередко в творческие профессии люди приходят в более осознанном возрасте, уже имея высшее образование и определенный трудовой опыт, уточнили в правительстве.

Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова — высшее музыкальное учебное заведение Казани. Она основана в 1945 году. Ее здание находится на улице Большой Красной.

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Айрат Назипов