ФНС: сбои на стороне «Яндекса» могут быть признаны форс-мажором для бизнеса

ФНС разъяснила порядок работы с кассовыми чеками для пользователей сервисов «Яндекс» на фоне временных ограничений в работе инфраструктуры компании

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная налоговая служба разъяснила порядок работы с кассовыми чеками для пользователей сервисов «Яндекс» на фоне временных ограничений в работе инфраструктуры компании. Из-за технических сбоев чеки по совершенным расчетам могут не формироваться автоматически, передает пресс-служба ФНС.

После восстановления работы сервисов «Яндекс» сформирует чеки коррекции по всем операциям в соответствии с 54-ФЗ. Самозанятым, работающим через платформы компании, не рекомендуется самостоятельно создавать чеки в приложении «Мой налог» до 1 ноября 2026 года, чтобы избежать их дублирования.

Если до 1 ноября 2026 года автоматическая передача данных не возобновится, плательщики налога на профессиональный доход (НПД) смогут самостоятельно отразить выручку в приложении не позднее 9 ноября 2026 года. В ФНС подчеркнули, что технические сбои на стороне «Яндекса» могут быть признаны форс-мажором, исключающим административную ответственность за неприменение контрольно-кассовой техники.

Ранее сообщалось, «Яндекс Такси» опровергло дефицит водителей и аномальный рост цен в Казани. В компании заявили, что утренний рост был вызван обычным осенним часом пик.

Зульфат Шафигуллин