В Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с лидерами думских фракций

Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидерами думских фракций. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, она должна состояться в феврале. Такое решение обсуждалось на встрече президента со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Госдума провела первое пленарное заседание весенней сессии 17 января, на нем утвердили программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь. Володин отмечал, что сессия будет насыщенная — в законотворческом портфеле находятся 1365 законопроектов.

Фото: duma.gov.ru

С руководством Госдумы и лидерами фракций Владимир Путин встречался еще в июле прошлого года. На встрече обсуждали законодательные инициативы и вопросы, которые касались спецоперации.

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Айрат Назипов