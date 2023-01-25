В Набережных Челнах планируют построить новый ИТ-парк
В Набережных Челнах планируется построить новый ИТ-парк. Об этом рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.
— Заполненность челнинского ИТ-парка на 99%, а также активное развитие якорного резидента по созданию гаджет-автомобиля «Атом» говорит о необходимости строительства нового ИТ-парка в Набережных Челнах. Планируем реализовать проект с привлечением федерального финансирования по программе 11.19. Новые площади челнинского ИТ-парка также станут мультиплатформенным решением в рамках нового кластера — инновации в сфере электромобилей и машиностроения, — сказал он.
Согласно представленной информации, общая площадь технопарка составит 29 тысяч квадратных метров, офисы резидентов — 2,5 тысячи квадратных метров, рабочее пространства «Атома» более 6,5 тысячи «квадратов».
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